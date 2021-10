Há 10 meses fora da TV, Edmundo volta à Band após recusar oferta dos canais Disney Ex-atacante Edmundo reestreia oficialmente neste domingo na tela da Bandeirantes, em programa de Milton Neves. Animal esteve ausente da TV depois de recusar ex-emissora

O ex-atacante de Palmeiras, Vasco e Seleção Brasileira Edmundo está de volta à televisão aberta. Após cerca de cinco anos, ele retorna à Band para ser comentarista esportivo. Ele ficou fora da TV por 10 meses depois que deixou os canais Fox Sports. O Animal confessa estar ansioso e contente por retornar à emissora.

Um ano depois de se aposentar dos gramados, em 2009, Edmundo assinou contrato com a RedeTV! O começo dele nos programas esportivos deu tão certo que, um ano depois, a Band contratou o Animal para comentar a Copa do Mundo. Edmundo seguiu na emissora paulista até 2016, quando foi chamado para a TV fechada, nos canais Fox Sports.

Ao lado de Zinho, Sormani, Paulo Vinicius Coelho e outros personagens do canal, Edmundo configurou como um dos principais comentaristas ex-atletas do Fox Sports. No entanto, o ex-Flamengo, Fluminense e Cruzeiro optou por deixar o canal em dezembro de 2020, quando o Grupo Disney uniu ESPN Brasil e Fox.

Agora, após 10 meses fora das telas, ele retorna ao lado de Milton Neves, no programa “Terceiro Tempo”. Edmundo fez outras coisas nesse meio tempo: virou um dos responsáveis por realizar um tour em um museu do Palmeiras com torcedores, foi garoto-propaganda de uma marca de apostas e, segundo ele, tirou um tempo para descansar.

Em publicação no Instagram, ele afirmou estar contente com o retorno. Segundo apuração do LANCE!, Edmundo que havia recusado seguir nos canais do Grupo Disney, mesmo com o interesse dos dirigentes. O ex-atacante saiu sem dar longas explicações.

– Claro que estou triste, mas vou aproveitar esse período de final do ano, dar uma descansada, cuidar de mim, da saúde e da minha família. A partir de janeiro, vou decidir o que fazer da minha vida. Ou continuar como comentarista ou iniciar uma nova carreira, uma nova empreitada – destacou ele, em dezembro de 2020.

