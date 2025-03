H2school lança módulo de curso gratuito de poker que mostra mãos analisadas

A H2school, escola de poker do H2, maior marca do segmento na América Latina, acaba de lançar mais um módulo de seu curso de Texas Hold’em. Agora, o “Módulo Caio Hey” traz análises de diversas mãos emblemáticas jogadas por esse craque do poker, que tem mais de 15 anos de carreira e títulos como os Main Events do LAPT (Latin American Poker Tour) e BSOP (Brazilian Series of Poker), além do Sunday Million.

Composto de nove vídeos e totalmente gratuito, o curso é direcionado para quem quer aprimorar suas habilidades no esporte da mente, mostrando a linha de raciocínio, a estratégia e detalhes de como Caio Hey jogou cada mão.

“A ideia foi trazer algumas das principais mãos que joguei ao longo da carreira, fazendo uma análise, mostrando o que eu pensei naquele momento, onde eu acertei e onde errei. É um módulo dinâmico e envolvente para quem quer pensar como um profissional”, diz ele.

“Trata-se de um formato incrível de curso. Didático, dinâmico, divertido e com muita informação boa, para nossos alunos aprenderem e, também, se divertirem”, diz Bruno Kawauti, Head de Poker Online do H2.

Além desse curso com Caio Hey, a escola de poker do H2 oferece outros módulos – básico e intermediário – de Texas Hold’em, e um de Omaha 5, com o professor Ivan “RoyalSalute” Santana. Todos os cursos são 100% gratuitos e seguem disponíveis na plataforma da H2school.