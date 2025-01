Gwyneth Paltrow vende mansão em Los Angeles por R$ 130 milhões; veja fotos

Sete meses após colocar à venda sua propriedade em Los Angeles, na Califórnia, a atriz Gwyneth Paltrow conseguiu fechar negócio recentemente, segundo a revista “People”. De acordo com a notícia, o valor inicial pedido pela estrela teria sido de US$ 29,9 milhões, cerca de R$ 176 milhões na cotação atual, mas a mansão foi vendida por US$ 22 milhões, ou quase R$ 130 milhões — um desconto de aproximadamente R$ 46 milhões.

Ainda segundo a “People”, a atriz teria desembolsado US$ 9,95 milhões (R$ 52,25 milhões, na cotação atual) pela propriedade no bairro de Brentwood em 2012.

Vale lembrar que a casa da atriz não foi afetada pelos incêndios em Los Angeles, mas Paltrow resolveu vendê-la em 2024 após seu filho Moses, de 18 anos, se formar no ensino médio. Segundo fontes, ela pretende se realocar em um imóvel menor.

Veja fotos da mansão: