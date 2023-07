Gwyneth Paltrow vai ganhar documentário sobre julgamento de acidente de esqui

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/07/2023 - 17:43 Compartilhe

Desde que se envolveu em um acidente de esqui em 2016, a atriz Gwyneth Paltrow tem tido enormes dores de cabeça. O processo polêmico que teve seu fim em maio deste ano, no entanto, vai virar um documentário. O julgamento do caso será remontado pela Warner Bros. Discovery e deve chegar às telas ainda neste ano, sob o título de Gwyneth vs. Terry: The Ski Crash Trial (Gwyneth vs. Terry: O julgamento do acidente de esqui, em tradução livre).

Quem está responsável pela montagem é a produtora Optomen, que ficou à frente de outros lançamentos parecidos, todos eles parte da franquia Versus. Entre os produtos já disponíveis, estão os documentários Johnny vs. Amber e Kim vs. Kanye.

Gwyneth Paltrow se envolveu em um acidente de esqui em Deer Valley, um complexo hoteleiro nas Montanhas Rochosas do estado de Utah, nos Estados Unidos. O que era para ser um acontecimento traumático virou polêmica quando o outro atingido, Terry Sanderson, alegou ter sofrido graves consequências. Nas palavras dele, a artista “passou com o esqui nas minhas costas”.

Pelos ferimentos e por um possível dano cerebral, Sanderson processou a estrela de Hollywood solicitando uma indenização de US$ 3,1 milhões, o que equivale a pouco mais de R$14,8 milhões. Depois de ter seu pedido arquivado, ele diminui a aposta e propôs uma reparação no valor de US$ 300 mil, em torno de R$ 1,5 milhão.

Durante o processo, a defesa de Paltrow alegou interesse do idoso de 76 anos no valor da indenização. No final, o júri acabou declarando a atriz como inocente no processo. Ela ainda teve um pedido movido contra Sanderson deferido e ganhou o valor simbólico de US$ 1.

Em 2020, Gwyneth Paltrow lançou um documentário na Netflix sobre bem-estar e o uso de substâncias psicodélicas. Intitulado Goop Lab, o programa tem apenas uma temporada com seis episódios.

