Guto Ferreira quer público vibrante no dia do retorno da torcida do Bahia à Fonte Nova: “Venha e jogue junto” Treinador quer aproveitar o clima de confiança após o triunfo na estreia para inflamar o público par ao jogo contra o Palmeiras

Querendo aproveitar o embalo da grande vitória do Bahia sobre o Athletico-PR na Arena da Baixada, Guto Ferreira, treinador do Tricolor de Aço e que esteou neste sábado vencendo o Furacão, deixou um recado para que a torcida compareça o próximo compromisso do clube, que será contra o Palmeiras neste meio de semana. A partida marca o retorno dos torcedores ao estádio da Fonte Nova.

“Tenho que agradecer a confiança, que começou pela direção, mas foi endossada, segundo os amigos, nas redes sociais, pelo torcedor. Uma aceitação bastante grande. Então este tipo de situação nos deixa bastante feliz e nos dá confiança para poder tocar. E, mais do que nunca, num momento como esse, precisamos de você, torcedor, junto com a gente. A gente não tem como jogar sozinho, tendo a força que nós temos nas arquibancadas. No jogo do Palmeiras, que é a volta do torcedor, tem 15 mil lugares. Se eu conheço você, torcedor, tenho certeza de que não vai ficar ninguém fora, os 15 mil lugares vão ser ocupados. Venha e jogue junto. Não vai ser um jogo fácil, vai ser difícil. Mas pode ter certeza de que vamos nos entregar muito. Os jogadores vão se entregar muito. E eu preciso que você incentive, vibre, empurre, mesmo na hora do nervosismo. Acredite e empurre a nossa equipe”, falou Guto em tom de convocação.

Agora é aguardar para ver se a torcida do Bahia vai responder ao chamado do novo treinador da equipe. O jogo contra o Palmeiras acontece nesta terça-feira, no estádio da Fonte Nova, em jogo válido pela 26ª do Campeonato Brasileiro da Série A.

