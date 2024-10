Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/10/2024 - 15:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 1 OUT (ANSA) – O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenou nesta terça-feira (1º) a ampliação do conflito no Oriente médio, após o Irã ter efetuado ataques contra Israel.

“Condena ampliação do conflito no Oriente Médio, com uma escalada após a outra. Isso precisar parar. Precisamos absolutamente de um cessar-fogo”, declarou. (ANSA).