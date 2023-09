Guta Stresser afirma que trata a esclerose múltipla no SUS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2023 - 13:02 Compartilhe

A atriz Guta Stresser, conhecida por viver a personagem Bebel na série de comédia A Grande Família (2001-2014) falou neste domingo, 18, ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, como tem enfrentado e se tratado da esclerose múltipla, doença que ela descobriu ter em 2021.

Guta afirmou que faz o tratamento pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e que tem lidado com contas para pagar, assim como muitas pessoas – a atriz não tem mais contrato com a TV Globo desde 2015.

“As pessoas sempre acham que está com uma vida super paradisíaca, maravilhosa. E você está ali tendo de pagar a conta, tendo de não sei o quê, e os boletos continuam a chegar. Ninguém quer perder uma casa porque não conseguiu pagar o financiamento, porque ficou sem contrato”, disse ao programa.

Recentemente, a atriz perdeu um apartamento no Rio de Janeiro que foi a leilão depois que ela não conseguiu mais pagar as prestações do financiamento.

Guta também contou ao Domingo Espetacular sobre os sintomas da doença. “Muito formigamento, muito nas extremidades. Zumbido dentro da cabeça, e isso eu tenho até hoje, com medicamento ou sem. Se eu estou em silêncio, está lá dentro da cabeça. Você tem de manter a doença sob controle.”, explicou.

A atriz, que atualmente mora em Curitiba e vai estrear uma peça na cidade no próximo mês, também falou sobre o preconceito que os portadores de esclerose múltipla podem enfrentar, sobretudo no trabalho.

“Acho que esse preconceito é muito por conta da falta de conhecimento, inclusive. Trabalhar te faz bem. Você trabalhar é bom. A pior coisa, eu acho, para quem tem esclerose múltipla, é parar. Porque, quando você para, a mensagem lá do sistema nervoso está sendo assim. Se você aceita, você para, você paralisa”, disse.

