Gusttavo Lima viajou à Grécia com investigados na ‘Operação Integration’

A Justiça levou em conta a relação entre Gusttavo Lima e outros investigados em suposto de esquema de lavagem de dinheiro e jogo para decretar a prisão do cantor, nesta segunda-feira, 23.

A juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, cita que o sertanejo deu “guarida a foragidos” ao embarcar com investigados a uma viagem de Goiânia para a Grécia.

O casal José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, donos da empresa Vai de Bet, é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco, no âmbito da “Operação Integration”, a mesma que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Alves Bezerra, no dia 4 de setembro, em Recife. Os empresários eram considerados foragidos desde a deflagração da operação.

Naquela ocasião, o cantor teve um avião apreendido pela Polícia Civil de São Paulo, também no âmbito da “Operação Integration”

Segundo a decisão que determinou a prisão, o sertanejo adquiriu, no dia 1º de junho deste ano, 25% da Vai de Bet, o que representa indícios de participação do cantor no esquema.

“No dia 7 de setembro de 2024, o avião de matrícula PS-GSG retornou ao Brasil, após fazer escalas em Kavala, Atenas e Ilhas Canárias, pousando na manhã do dia 8 de setembro no Aeroporto Internacional de Santa Genoveva, em Goiânia. Curiosamente, José André e Aislla não estavam a bordo, o que indica de maneira contundente que optaram por permanecer na Europa para evitar a Justiça”, afirmou a juíza.

“Essa associação levanta sérias dúvidas sobre a integridade das transações e a legitimidade dos vínculos estabelecidos”, afirma a magistrada na decisão. Para a juíza, a relação entre Gusttavo Lima e os investigados “deve ser encarada com extrema cautela”.

Habeas corpus

Porém, o relator do caso, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, acatou, na noite desta segunda-feira, 23, um pedido de habeas corpus feito pela defesa de Darwin Henrique da Silva Filho – dono da Esportes da Sorte – e estendeu a liberdade para os demais presos na operação, incluindo os donos Vai de Bet, a advogada Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra.

O cantor Gusttavo Lima não foi beneficiado com essa decisão.

