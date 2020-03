Gusttavo Lima vai ter biografia escrita por Leo Dias: “Ele teve uma infância miserável”

O jornalista e colunista Leo Dias terá mais uma biografia para a sua coleção. Após contar a história de vida da cantora Anitta, Dias anuncia que seu novo biografado será o sertanejo Gusttavo Lima.

Em entrevista para o Metrópoles, Leo afirmou que já conseguiu a autorização do artista para escrever o livro sua vida. “Minha pretensão é que, entre julho e dezembro, eu me dedique à biografia. Meu contrato com a RedeTV! acaba em junho e não sei se quero renovar. Então, espero que a biografia fique pronta no início do ano que vem”, disse ele.

De acordo com Leo Dias, Gusttavo Lima é um grande personagem porque conseguiu não apenas ascender da extrema pobreza para a fama, mas viu o sucesso se perder e conseguiu reerguer-se ao topo. “Ele teve uma infância miserável. Dormia com mais oito irmãos em uma cama”, afirmou.

E continuou: “Para alguém ser digno de uma biografia, precisa ter uma vida de altos e baixos. Não basta ter sucesso. Gusttavo era pobre. Aos dois anos, a casa em que ele vivia pegou fogo. Já morou debaixo de um pé de manga. A mãe era lavadeira”.

Em 2014, por conta de uma batalha judicial com um antigo empresário, perdeu tudo. “Muitos questionaram se ele sumiria, achando que o talento só existia por causa do empresário. Ele mostrou que, mesmo só tendo até a sétima série completa, conseguiu gerir a própria carreira”, revelou Leo Dias.

O jornalista acredita que o apelo do cantor não fará com que ele tenha trabalho com isso. “Anitta sempre relutou em associar a imagem dela a mim. Gusttavo Lima não está nem aí. Ele tem um público fiel e sabe que pode confiar em mim”, concluiu Leo.

Além da biografia de Anitta e agora de Gusttavo Lima, Leo Dias também pensa em contar a história do cantor Belo.