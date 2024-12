Gusttavo Lima segue internado e tem previsão de alta nas próximas 48 horas, diz boletim médico

Gusttavo Lima segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após cancelar o show que faria no Festival Villa Mix na noite de sábado, 21, após um desconforto gastrointestinal. Segundo boletim médico, enviado ao Estadão nesta segunda-feira, o cantor terá alta em 48 horas.

“O paciente encontra-se clinicamente estável, com bom estado geral, e há previsão de alta hospitalar nas próximas 48 horas”, diz o boletim.

Em um comunicado divulgado no Instagram, no sábado, a assessoria do sertanejo informou que ele chegou ao Brasil ainda na manhã de sábado, mas, por volta das 14h, começou a sentir o desconforto. Ele foi medicado, mas precisou ser encaminhado ao hospital para receber mais cuidados.

Dupla Matheus e Kauan também cancelou show

Gusttavo Lima não foi a única atração a cancelar apresentação no Festival Villa Mix no dia do evento. A dupla Matheus e Kauan desistiu da apresentação alegando descumprimento do horário combinado previamente com a organização.

O Villa Mix, em nota, disse que o evento precisou fazer alterações nos horários para atender uma demanda da atração principal do evento, o cantor americano Post Malone, e que o show da dupla havia sido adiantando em “apenas 1 hora”.