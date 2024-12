Gusttavo Lima recebe alta após três dias internado

O cantor Gusttavo Lima recebeu alta nesta terça-feira, 24, véspera de Natal, após passar três dias internado no hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or.

No último sábado, 21, ele precisou desmarcar seu show no festival Villa Mix, em São Paulo, após apresentar um “desconforto gastrointestinal”.

“O Hospital Vila Nova Star informa que o cantor Gusttavo Lima recebeu alta na manhã desta terça-feira, após concluir com sucesso o tratamento médico ao qual foi submetido. O paciente apresentou excelente evolução clínica e encontra-se em condições plenas para continuar sua recuperação em casa, seguindo as orientações da equipe médica”, informa o boletim médico do hospital.