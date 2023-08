Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 8:38 Compartilhe

Nesta quarta-feira (16), o cantor Gusttavo Lima compartilhou uma série de fotos em que aparece apenas de sunga, exibindo o corpo definido. As imagens, contudo, desagradaram a esposa do sertanejo, Andressa Suita, que mandou o seu recado na publicação do artista.

“É só eu sair pra fazer compras que ele começa com essas fotos. Lembra que eu ‘tô’ com o seu cartão viu lindo”, escreveu Andressa Suita, na publicação de Gusttavo.

Confira a publicação

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🏛 Gusttavo Lima 🏛 (@gusttavolima)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias