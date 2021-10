Gusttavo Lima mostra talento ao tocar baixo e se diverte: ‘Disponível, cachê R$ 150’

Em suas redes sociais, o cantor Gusttavo Lima mostrou suas habilidades ao tocar contrabaixo. Em seu Instagram, ele tocou no instrumento seu hit ‘Fala Comigo’ e brincou com seus fãs.

“Baixista disponível para freelancer. Vou deixar o telefone aqui, só me chamar no WhatsApp. Urgente! Cachê R$ 150”, disse o artista a sua equipe durante uma reunião no estúdio.

Gusttavo Lima já havia mostrado suas habilidades ao tocar bateria. “Vida de baterista não é fácil. Fui gravar na batera uma música, saiu até sangue nos dedos. Se eu tocar no Carnaval, fico sem mão”, brincou o cantor ao mostrar seus calos machucados causados pelas baquetas.

