Gusttavo Lima leva Buteco para São Paulo e agita multidão no Allianz Parque

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2023 - 15:10 Compartilhe

Gusttavo Lima agitou São Paulo no sábado, dia 12 de agosto, com a quarta edição do Festival Buteco, realizado no estádio Allianz Parque. Com uma mega estrutura montada em apenas 40 horas, a festa também contou com apresentações de Eduardo Costa, Simone Mendes e Matheus & Kauan. Com todos os ingressos esgotados desde o anúncio do evento, no mês de abril, a edição teve mais de nove horas de programação.

Eduardo Costa foi o primeiro artista a subir ao palco, garantindo o romantismo com músicas como “Amor de Violeiro”, “Me Apaixonei” e “Ainda Tô Aí”, entre outras. Na sequência, foi a vez de Simone Mendes agitar o evento com todo o seu timbre e carisma para emoção do público, que em um só coro cantou “Erro Gostoso” e todos os seus demais hits, como “Meu Violão e o Nosso Cachorro” e “Vontade de Morder”.

Pelo terceiro ano no Buteco São Paulo, a dupla Matheus & Kauan agitou o público ao som de “Quarta Cadeira”, “Que Sorte a Nossa”, “O Nosso Santo Bateu’’, entre outros sucessos. Nos intervalos entre os shows, a animação ficou por conta de Dendelzinho e do DJ Henrico.

Com uma entrada antecipada por show pirotécnico, Gusttavo Lima apresentou um vasto repertório. De “Inventor dos Amores” (cantada em cima de uma grua que o aproximou ainda mais da plateia), passando por sucessos como “Rosas, Versos e Vinhos”, “Bloqueado”, “Fala Mal de Mim”, “Balada”, “Desejo Imortal” até chegar a hits recentes como “Oi Vida”, “Mala dos Porta Mala”, “Compensa”, “Devolve” e “Inesquecível” (que fazem parte do novo DVD “Paraíso Particular”, lançado em julho), o artista emocionou e agitou os fãs do início ao fim de sua apresentação, que teve cerca de quatro horas de duração.

Como não poderia faltar, Gusttavo Lima apareceu no segundo palco (no meio do estádio) para o tradicional momento ‘Buteco’, recheado de clássicos da música sertaneja e sucessos da música nacional.

Para completar a festa, foram distribuídas pulseiras de LED (Xyloband), que mudaram de cor em sintonia com as músicas tocadas, formando um mar de luzes entre os fãs.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias