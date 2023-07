Gusttavo Lima lança quatro músicas do novo DVD ‘Paraíso Particular’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 8:30 Compartilhe

Apenas nove dias após a gravação do novo DVD “Paraíso Particular”, o cantor Gusttavo Lima já disponibilizou em todas as plataformas digitais as quatro primeiras faixas do projeto. Na noite da última quinta-feira, 13, o artista lançou o EP Volume 1 com os áudios de “Inesquecível”, “Devolve”, “Compensa” e “Mala dos Porta Mala” – música que traz a participação especial da dupla Matheus & Kauan. Todos os videoclipes estão sendo apresentados no canal oficial do Embaixador no YouTube na sexta-feira, 14.

“Estou muito feliz em apresentar as primeiras canções desse projeto e em tempo recorde! Esse é um DVD que estava trabalhando desde o ano passado e que considero o melhor da minha carreira, com o melhor repertório. As pessoas que vão ouvir esse álbum podem ter certeza que ele foi produzido com muito amor em cada detalhe! Espero que vocês curtam e sintam essa energia”, declara Gusttavo Lima.

“É sempre uma honra estar com o Gusttavo, ainda mais em momento tão especial como esse! A música que gravamos juntos é uma moda maravilhosa! Temos certeza de que esse será mais um projeto grandioso!”, comentam os irmãos Matheus & Kauan.

Vale destacar que “Mala dos Porta Mala” é uma composição de Mateus Candotti/Felipe KEF/ Kaique KEF e Pancadinha; “Inesquecível” é assinada por Júnior Gomes/ Shylton Fernandes / Lucas Medeiros e Vitinho do Beat. Já “Compensa” tem letra de Gusttavo Lima / Denner Ferrari / Vinni Miranda / Renno Poeta e Marco Esteves e “Devolve” foi escrita por Vinni Miranda / Waléria Leão/ Gui Prado / Rafael Quadros / Willian Daniel / Matheus Araújo e Thawan Alves.

Registrado na casa de Gusttavo Lima município de Bela Vista de Goiás, em Goiás, no último dia 04/07, o DVD “Paraíso Particular” tem um total de 22 músicas inéditas e dá sequência às comemorações aos 15 anos de carreira profissional do sertanejo. Para este álbum, que tem lançamento pela Sony Music e Balada Music, o Embaixador reuniu um time de convidados de peso.

Além de Matheus & Kauan, participam: Ana Castela, Bruno & Denner, Bruno & Marrone, George Henrique & Rodrigo, Gustavo Mioto, Hugo & Guilherme, Maiara & Maraísa, Mari Fernandez, Murilo Huff, Simone Mendes e Wesley Safadão.

