Gusttavo Lima faz nova declaração sobre separação: “Questione o que não está bom”

A polêmica separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita continua repercutindo na mídia. Nesta terça-feira (13), após a modelo se pronunciar sobre o fim do casamento de cinco anos, o cantor também fez uma declaração na rede social.

Em seu perfil oficial no Twitter, Lima fez um post e escreveu: “Questione o que não está bom, arrume, modifique. Não tenha medo de ser sincero com você e com todos, dê um passo atrás se for preciso, não tenha medo de recomeçar. Vai doer, mas é preciso. Olhe no espelho e seja sincero com você, diga, em alto e bom som, o que sente na alma e no coração. Pergunte a si mesmo se está feliz”.

Já Suita postou uma série de vídeos no Instagram dando detalhes de como ela recebeu a notícia do término. Segundo Andressa, ela foi pega de surpresa tanto como a todos: “Foi necessário eu ficar um pouco distante para poder assimilar tudo o que está acontecendo. Assim como para vocês, para mim também foi um choque. Até domingo passado estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como postei aqui para vocês. Na madrugada de domingo para segunda fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem qualquer motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento”, disse.

