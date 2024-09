Gusttavo Lima faz live após ser indicado: ‘Não sou sócio da Vai de Bet, sou garoto propaganda’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2024 - 19:45 Para compartilhar:

Em live em seu perfil do Instagram, o cantor sertanejo Gusttavo Lima afirmou que não é sócio da casa de apostas online Vai de Bet. Ele chegou a ter um mandado de prisão preventiva decretado, que foi revogado no dia seguinte. A afirmação de que o artista teria uma participação societária consta no inquérito policial da Polícia Civil de Pernambuco, que comanda a Operação Integration. De acordo com informações do programa Fantástico, da Rede Globo, o sertanejo foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A investigação mira jogos de azar (como o “jogo do bicho”, que são ilegais) que seriam comandados por uma organização criminosa com ligação com as bets (as casas de apostas online, que são regulares). Dentre os investigados pela polícia estão os donos da Vai de Bet, José André da Rocha Neto e sua esposa, Aisla Rocha.

“Não sou sócio da Vai de Bet, sou garoto propaganda, tenho um contrato de prestação de serviço com a Vai de Bet”, afirma Gusttavo Lima durante a live, em que convidou seu advogado para participar como uma forma de “esclarecimento aos fãs”. Quando a operação foi deflagrada, a Vai de Bet disse cumprir a legislação e afirmou estar à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos que forem solicitados.

Sobre a participação societária de 25% mencionada no inquérito policial, ele afirma que trata-se de um contrato em que, caso a bet fosse vendida, o cantor receberia 25% do valor negociado. Ele diz que o contrato é a forma de remuneração combinada para a sua prestação de serviço como divulgador da marca. “Foi celebrada a negociação de 25% de uma possível venda da marca, eu não sou dono da marca, não tenho a caneta”, argumenta o artista sertanejo.

“Eu posso escolher a forma que eu quero ganhar, eu poderia ter escolhido um fixo, mas eu prefiro ter a participação de uma possível venda da empresa e usar a imagem do Gusttavo para valorar essa marca”, afirma. “Eu escolho a forma que eu vou ser remunerado, se eu quero uma ação da empresa… mas isso não significa que eu sou dono da marca.”

Ainda segundo o cantor, o contrato de uso de imagem com a Vai de Bet foi celebrado em 2022 e tinha duração de dois anos. “Prestei todo o meu serviço, tudo foi cumprido 100%”. Já o contrato de participação de 25% em uma possível venda da marca foi feito em julho de 2024, ele disse.

Ele afirma que a relação com os donos da bet é amigável e profissional. “Eu conheci a Aisla e o André no São João de 2022, onde fui convidado para ser embaixador da Vai de Bet. Nossa amizade é de muito profissionalismo. A gente que trabalha com música tende a estar ligado aos seus parceiros. Isso é uma grande injustiça. Meu contato é 100% profissional, temos uma linha de convivência muito legal”.

Os laços identificados pela polícia entre Gusttavo Lima e a Vai de Bet se referem, além da prestação de serviço e participação de 25%, à venda de um avião ao dono da empresa e à sua viagem para a Grécia, onde o cantor teria, segundo as investigações, ajudado com a fuga do casal. A empresa do sertanejo é suspeita de ocultar valores oriundos dos jogos ilegais comandados pela organização criminosa. Por esses motivos, ele teve a prisão decretada – mas que foi posteriormente revogada.

A respeito da venda do avião a uma das empresas de Rocha Neto, o artista diz que fez uma primeira tentativa de venda, mas que fora constatado um problema mecânico da aeronave, e por isso devolveu ao empresário o valor do pagamento parcial que teria sido feito. Posteriormente, mandou o avião para conserto nos Estados Unidos e, então, realizou a venda novamente, que foi, dessa vez, concluída.

“A empresa (Vai de Bet) estava sendo investigada e a gente não sabia”, alegou, reforçando não haver irregularidades na venda.

O nome da empresa do cantor (Balada Eventos) ainda consta como proprietária da aeronave porque o valor da transação ainda não foi quitado, justificou durante a live. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou ao Estadão que a parte vendedora ainda detém a propriedade e posse indireta do avião enquanto o pagamento integral não é concluído com a JMJ (empresa de Rocha Neto, mesmo dono da Vai de Bet).

Já com relação à viagem para Grécia, onde realizou uma festa para comemorar seus 35 anos, ele enfatiza que a ida ocorreu no dia 1º de setembro, antes da investigação vir a público, no dia 4 deste mês. Ele alega também que Rocha Neto e a esposa não estavam presentes na volta, apresentando um documento de declaração da alfândega da Grécia, de acordo com o cantor, em que mostra que os donos da bet não estão na lista de passageiros de seu avião.

A afirmação visa rebater a investigação que aponta que o artista sertanejo teria deixado o casal no meio do percurso, “acorbertando” a fuga deles. “A gente viajou no dia 1º, a operação foi no dia 4, ninguém sabia, pegou todo mundo de surpresa. Os proprietários (da Vai de Bet) seguiram viagem. A gente seguiu outro caminho. Falaram que a gente tinha deixado eles nas Ilhas Canárias… Na volta, pegamos vento e chuva, aí meu piloto falou ‘vamos ter que parar no meio do caminho para reabastecer’”, disse.

“Trabalhei o ano todo para ter dinheiro para fazer essa viagem. Aproveitei para gravar 20 músicas da minha carreira”, acrescentou.

Regulamentação das bets

As casas de aposta online estão no processo de regularização e deverão, entre outras responsabilidades, pagar impostos ao País – o que não acontecia, já que a maioria das plataformas, mesmo com foco no público brasileiro, está instalada em “paraísos fiscais”. Já as bets que não se regularizarem têm até terça-feira, 1º de outubro, terão de encerrar suas atividades no Brasil. O Ministério da Fazenda diz que solicitará o bloqueio dos sites e a exclusão dos aplicativos das casas irregulares.

“Tem que haver regulamento em cima disso, tem que ter educação financeira. O governo está de parabéns em fazer isso porque tem que realmente haver uma regularização, acompanhar de perto. A gente tá abismado com tudo o que está acontecendo”, declarou o cantor sertanejo durante a Live.

Nos últimos dias tem se tornado público dados que preocupam especialistas pelo alto grau de envolvimento dos brasileiros com as bets, inclusive de pessoas de classes mais baixas, que são mais prejudicadas ao depositar suas finanças em jogos de risco, e de crianças e adolescente, que têm se endividado com os jogos. Só em agosto, 5 milhões de pessoas de famílias beneficiárias do Bolsa Família enviaram R$ 3 bilhões via Pix a plataformas de apostas.

Gusttavo Lima terminou a live dizendo estar tranquilo: “meu coração está tranquilo, estou de boa, à disposição da Justiça. É uma grande teoria, é impressionante como distorcem os fatos”.

“Fui surpreendido por tantas mentiras, por tantas suposições”, completou.

O advogado do cantor afirmou ter entregado todos os documentos que comprovam sua inocência à Justiça e diz aguardar a análise. “Temos confiança de que esses documentos serão analisados pela autoridade policial e pela Justiça. (…) Eu estou muito tranquilo porque acredito na Justiça do Brasil e do Pernambuco, e tenho certeza de que isso vai acabar o mais rápido possível.”

O artista diz estar nos Estados Unidos a trabalho, onde tem um “negócio do setor imobiliário”, e para preservar a família. Ele alega não estar fugindo da polícia. “Foragido de quê? Não sou bandido”.