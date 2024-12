Gusttavo Lima está ‘clinicamente estável’ e ‘sem previsão de alta’, diz boletim

A equipe médica que cuida de Gusttavo Lima divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde do cantor na noite deste domingo, 22. No último sábado, 21, ele precisou desmarcar seu show no festival Villa Mix, em São Paulo, após apresentar um “desconforto gastrointestinal”.

As informações atualizadas dizem que o sertanejo está clinicamente estável e segue fazendo tratamento, mas ainda não conta com uma previsão para ter alta da internação no hospital. Confira a íntegra abaixo:

Boletim médico atualizado de Gusttavo Lima

“O cantor Gusttavo Lima encontra-se internado no hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, desde ontem, devido ao quadro de dor abdominal.

O paciente está clinicamente estável e em tratamento. Nesse momento, não há previsão de alta. O acompanhamento está sendo realizado pela equipe coordenada pela Profª. Drª. Ludhmila Hajjar.

Prof. Dr. Paulo Marcelo Gehm Hoff

Diretor Clínico