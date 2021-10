Gusttavo Lima emociona web ao atender fã cadeirante

Gusttavo Lima emocionou os seguidores das redes sociais ao atender um menino cadeirante antes de um show em Goiânia. O cantor foi flagrado por funcionários do Estádio Serra Dourada conversando e tirando fotos com um fã que tem paralisia cerebral.

Além de conversar com o pequeno, Gusttavo também deu atenção para a mãe e outros familiares do menino que estavam no local. Bem humorado, o artista recebeu diversos elogios dos internautas quando o vídeo viralizou nas redes sociais.

Veja:

Instagram will load in the frontend.

