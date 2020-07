Gusttavo Lima em Velozes e Furiosos? Cantor faz montagem e deixa fãs curiosos

O sertanejo Gusttavo Lima causou burburinho entre os fãs nesta terça-feira (30). O cantor compartilhou em seu Instagram uma montagem sua como se estivesse na franquia de filmes “Velozes e Furiosos”. A edição foi tão boa que parecia que Gusttavo estava realmente participando das gravações do filme.

Tudo não passou de uma brincadeira, mas o carro no fundo da imagem realmente pertence ao cantor, e foi avaliado em R$ 1,3 milhões. “Chegou o reforço”, foi a legenda escolhida por Gusttavo, seguida de emojis com cara de riso. Os fãs, que por um momento ficaram confusos, entenderam tudo e entraram na onda do sertanejo. “Dominic Toretto tá se sentindo ameaçado agora”, escreveu um seguidor. “Você está mais forte que o The Rock, tenho certeza”, escreveu outro.

https://www.instagram.com/p/CCEZ_jBhFEg/?utm_source=ig_web_copy_link

