Gusttavo Lima é internado e cancela show em São Paulo após passar mal

O cantor Gusttavo Lima cancelou o show que aconteceria no sábado, 21, no festival VillaMix, por motivos de saúde. Ele foi hospitalizado após um desconforto gastrointestinal no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista. Em boletim médico, a unidade hospitalar afirma que o estado de saúde do artista é estável.

“O cantor Gusttavo Lima deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Vila Nova Star na noite deste sábado, 21/12/2024, com quadro de dor abdominal e deverá permanecer em observação durante a noite […] O quadro clínico é estável”, diz o comunicado.

Até o momento, a equipe do artista não divulgou informações sobre uma possível alta médica.