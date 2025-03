Gusttavo Lima é condenado a pagar R$ 70 mil por danos morais por música ‘Bloqueado’

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) condenou o cantor Gusttavo Lima a pagar R$ 70 mil por danos morais a um pernambucano por conta da música ‘Bloqueado’, lançada em 2021. As informações iniciais foram divulgadas pelo g1.

+ Quais são as chances da empreitada política de Gusttavo Lima?

Na canção, o artista cita o número completo do celular do homem, sem o DDD. A decisão ainda cabe recurso. Até o momento, Gusttavo Lima não se pronunciou sobre a condenação.

A decisão foi publicada nesta terça-feira, 18, pela Segunda Câmara Cível do TJPE, em segunda instância. O desembargador do caso, Alberto Nogueira Virgínio, relator do processo, votou pela manutenção integral da sentença da 26ª Vara Cível da Capital, sendo acompanhado pelos outros magistrados.

Segundo as informações do processo, o autor da ação revela que começou a ser importunado em agosto de 2021, com diversas ligações e mensagens, por conta do sucesso da música, e que dificultaram também que o homem usasse o próprio celular para trabalhar.

‘Bloqueado’ é um dos grandes sucessos da carreira de Gusttavo Lima. Apenas no Spotify, a canção registra a marca de mais de 240 milhões de plays.