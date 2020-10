Gusttavo Lima desmente reconciliação com Andressa: “Acabou”

Após rumores de que estaria tentando retomar o relacionamento com Andressa Suita, Gusttavo Lima colocou um ponto final na especulação em uma entrevista ao colunista Leo Dias.

“Referente à relação, acabou”, afirmou o cantor. “Respeito e admiração continuam, mas o relacionamento acabou”, completou.

O cantor também negou que tenha viajado com a ex-mulher para Angra dos Reis para tentar resgatar o casamento. Na manhã desta quinta (22), a coluna do jornalista afirmou que eles estavam tentando se reconciliar e que a modelo teria entrado em uma briga com a família.

