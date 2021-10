Gusttavo Lima descarta carreira internacional e revela: ‘Começar do Zero’

O cantor sertanejo Gusttavo Lima declarou que pretende investir na sua carreira internacional, mesmo com shows marcados nos Estados Unidos e na Europa.

Gusttavo revelou que ainda pretende explorar o território brasileiro e chegar a lugares aos quais ainda não conseguiu levar seus projetos e shows.

“O Brasil é muito grande, a gente não consegue nem atender todas as praças, é praticamente um país-continente. A gente faz essas turnês nos EUA, e a maioria dos shows é para brasileiros. Depois do Carnaval vamos ter turnê na Europa, com shows em Lisboa, Porto e Londres. Mas quando você vai fazer carreira internacional você tem que começar do zero, tudo de novo. Tem que fazer rádio, programa de TV, gravar em espanhol…”, declarou Gusttavo.

Neste sábado (23), o cantor se apresentou no Estádio Serra Dourada, em Goiânia na véspera do aniversário da cidade em um evento-teste com estimativa de público de 15 mil pessoas.

