Gusttavo Lima desabafa sobre separação: “Tentei de tudo para manter o casamento”

Depois de um dia com muitas declarações e rumores de traição, Gusttavo Lima resolveu se pronunciar em seu Instagram sobre o fim do casamento com Andressa Suita na noite de terça (13). O sertanejo desabafou sobre o término e disse que ainda sente carinho pela ex-mulher.

“Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, respeito e carinho continuam. Andressa faz parte da minha vida, da minha história e do meu futuro. Ela é a mulher mais importante da minha vida porque ela é mãe dos meus filhos”, começou ele. A separação do casal foi anunciada na última sexta-feira (9) e pegou os fãs de surpresa.

“Eu não estava feliz. Tentei de tudo para manter o casamento. Não está sendo fácil. Separação gera sofrimento, somos seres humanos. O pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos”, disse ele. “Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa”, falou ainda.

Na manhã de terça (13), a modelo comentou pela primeira vez sobre o assunto e disse o ex-marido a acordou no meio da noite para pedir o divórcio. Antes de postar os vídeos, Gusttavo compartilhou um texto em seu Twitter, que depois descobriram que foi copiado de outro site.

