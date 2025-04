Gusttavo Lima denuncia casa de shows em Santa Catarina que leva seu nome

A Balada Music, empresa de Gusttavo Lima, emitiu um comunicado alertando os fãs do cantor sobre uma casa de shows em Santa Catarina. O sertanejo afirmou não ter relação com a ‘Casa Fã Clube Gusttavo Lima’. O estabelecimento, localizado no município de Penha, próximo ao Beto Carrero World, ainda não foi inaugurado.

“Até o momento, o proprietário não respondeu e ignorou as mensagens de alerta sobre o uso indevido de imagem, sem a devida autorização”, diz o comunicado enviado pela equipe jurídica de Gusttavo Lima, que também notificou os donos da casa de shows.

Fãs organizaram uma campanha para contratar um show do cantor na inauguração da casa. Gusttavo Lima chegou a reagir à ideia em uma live: “Essa história do show particular, gostei dessa ideia. ‘Vambora'”. Procurado pelo Splash, o proprietário da casa afirmou que a ideia da campanha não partiu da Casa Fã Clube: “Fui apenas convidado, não foi ideia nossa”.

Lima pede que os fãs parem de fazer postagens relacionadas ao estabelecimento. “Sigam os canais oficiais da Balada Music para obter informações confiáveis”, diz o comunicado.

O proprietário da casa, Alex Damazio, afirmou que amanhã fará uma reunião com a equipe de Gusttavo Lima sobre o assunto.