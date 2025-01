Gusttavo Lima declara que será candidato à Presidência da República em 2026

O cantor Gusttavo Lima, 35 anos, declarou que vai se candidatar à Presidência da República no próximo pleito. Apesar de ainda não ter filiação partidária, sertanejo disse que já começa a conversar com grupos políticos alinhados a seus planos de entrar para a política.

O artista fez o anúncio de que pretende disputar as eleições gerais de 2026 com exclusividade para o portal Metrópoles, em publicação nesta quinta-feira, 2.

“O Brasil precisa de alternativas”, disparou ele, que nunca escondeu seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, agora inelegível

O cantor, porém, não confirmou se recebeu as bênçãos do político.

“Chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população”, disse o cantor.

Ainda sem legenda a se filiar, Gusttavo Lima disse que começa a conversar com grupos políticos.

“Conheço muita gente e, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor. Montei muitas empresas e sei como fazer para a roda girar. A gente tem que desburocratizar para o país funcionar melhor. Os pobres estão sem poder de compra, e o setor do agronegócio não aguenta mais pagar impostos e não ter benfeitorias para investir em seus próprios negócios. Eu acho que posso ajudar, talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada para me tornar um candidato à Presidência da República em 2026”, afirmou ele à reportagem do portal.

Vale lembrar que o cantor esteve envolvido em um escândalo que ganhou grandes proporções e foi investigado por suspeita de lavagem de dinheiro por meio de empresas de apostas on-line.

O inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público do de Pernambuco (MPPE) por falta de provas que justificassem ação penal contra o cantor e os sócios da Vaidebet.