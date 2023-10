Gusttavo Lima chega de surpresa em bar para jogar sinuca e surpreende clientes; vídeo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2023 - 15:18 Compartilhe

Gusttavo Lima surpreendeu clientes de um bar de Goiânia ao decidir jogar uma partida no local, na noite da última terça-feira, 3. Os presentes trataram de registrar em vídeo os momentos do sertanejo e as imagens viralizaram na web.

As imagens mostram o cantor se divertindo e conversando com outros clientes, além de uma multidão que se formou na frente do estabelecimento para tentar acompanhar de perto suas tacadas.

Segundo testemunhas, a rua onde se localiza o bar do Macgyver ficou lotada de fãs e precisou ser fechada.

Além de jogar sinuca, Gusttavo Lima também parou para fazer fotos com fãs e tomou cerveja.

O cantor teria chegado ao local por volta das 20h e permanecido por duas horas.

Gusttavo Lima: primeiro nos faz acreditar que tirou a barba e depois transforma o bar de Goiânia em seu próprio campeonato de sinuca! Alguém segura esse homem? 😂🎱 pic.twitter.com/3TqKLx2Y6i — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) October 4, 2023

Simplesmente o Gusttavo Lima curtindo em um buteco em Goiânia, jogando sinuca e pegando cerveja pros fãs. Terça tranquila 😂 pic.twitter.com/IiEudv6EB4 — Prosa Sertaneja (@prosasertaneja_) October 4, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias