Gustavo Scarpa quer Palmeiras de ‘cabeça erguida’ para decisão na Copa do Brasil

A derrota para o Internacional, por 2 a 0, neste sábado à noite, não pode tirar a confiança do time do Palmeiras. Esta foi a declaração de Gustavo Scarpa logo após o jogo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, visando o primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil, quarta-feira, diante do América-MG, às 21h30, no Allianz Parque.

“A confiança na equipe não pode acabar, quarta-feira temos decisão pela Copa do Brasil, então bola para frente e cabeça erguida”, disse o meia do Palmeiras, que revelou a preocupação do elenco com o início ruim do time na primeira etapa.

“A gente conversou no intervalo que precisávamos impor nosso ritmo, devíamos ter feito desde o começo”, afirmou o atleta, referindo-se ao melhor momento do adversário, que conseguiu seu primeiro gol logo aos dez minutos de partida.

No Brasileiro, o Palmeiras permanece com 41 pontos, na sexta colocação, 12 atrás do líder São Paulo, mas com um jogo a menos (26 a 25). O time de Palestra Itália também está na disputa da Copa Libertadores, competição que vai disputar a semifinal diante do River Plate.

