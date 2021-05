Gustavo Scarpa admite Palmeiras abaixo e lamenta vice no Paulista: ‘Chegar não é suficiente’ Meia vê São Paulo superior durante finalíssima no estádio do Morumbi

Depois de perder por 2 a 0 na decisão do Paulistão e ficar com o vice-campeonato, Gustavo Scarpa lamentou a derrota e o fato do Palmeiras de não ter conquistado a taça.

O camisa 14 admitiu a superioridade do rival no quesito ‘eficiência’ e disse que a conquista foi merecida.

– Acho que a gente não conseguiu impor nosso ritmo de jogo. Eles acharam um gol no primeiro tempo e foram mais eficientes. No Palmeiras sempre entramos para ser campeão. Chegar não é suficiente. O adversário tem o mérito, eles foram mais felizes.

O próximo desafio do Palmeiras será na próxima quinta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), contra o Universitário-PER, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O time de Abel Ferreira está classificado com a primeira posição do Grupo A.

