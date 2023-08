Gustavo Petro nega suposto apoio de narcotraficantes a campanha

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/08/2023 - 18:01 Compartilhe

BOGOTÁ, 14 AGO (ANSA) – O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, negou nesta segunda-feira (14) as acusações feitas por um meio de comunicação local sobre uma suposta infiltração de pessoas ligadas ao narcotráfico em sua campanha no departamento de Casanare, no sudeste do país.

“Eu exijo imediatamente que você retifique esta informação falsa. Eu nunca fiz uma manifestação em Yopal, nunca recebi contribuições de ninguém de Casanare. As pessoas mencionadas aqui não são diretores nem da Colômbia Humana nem do Pacto”, manifestou ele em uma publicação no Twitter.

O portal “Noticias Caracol” assegurou que a esposa de um narcotraficante dessa região, Juan Carlos López “Sobrino”, colaborou com a campanha presidencial de Petro em Yopal, Casanare, e organizou um ato de encerramento antes das eleições do primeiro turno.

Além disso, a investigação afirma que está sendo investigada uma possível entrada de dinheiro de López, abrindo um novo escândalo de financiamento irregular.

Por sua vez, Eduardo Noriega, membro do partido Colômbia Humana, explicou hoje que a campanha foi alertada sobre o risco de infiltração de pessoas ligadas ao narcotráfico nesse departamento, por isso foi emitida uma ordem de suspensão de reuniões para bloquear o caminho para essa possibilidade.

Já Petro publicou uma resolução em uma série de mensagens em suas redes sociais, denunciou dois partidos políticos de tentarem se infiltrar em Casanare, acusou o “Notícias Caracol” de querer “desacreditar minha campanha e a mim mesmo” e lamentou o fato da mídia não ter consultado seu movimento político sobre esse suposto apoio. (ANSA).

