Gustavo Moura e Rafael lançam ‘Casal de Ex’

O novo DVD “Um Novo Ciclo”, de Gustavo Moura e Rafael, chegou ao público no início deste ano e já acumula diversos hits. Sendo o 8° lançamento do projeto, a canção “Casal de Ex” estreia em todas as plataformas digitais a partir da meia noite desta sexta-feira, 14 de julho, e o videoclipe oficial será publicado no Youtube ao meio dia.

Brindando o sucesso do novo projeto, que ao todo já acumula mais de 39 milhões de visualizações só no Youtube com os lançamentos de “Rojão” (com Hugo e Guilherme (feat Mc Danny e DJ Chris No Beat), “Rolim”, “Malvada”, “Convite Pro Erro” (ao lado de Bruno e Marrone), “Pior Solteiro” e “Digitando”. O novo single “Casal de Ex” traz um time de compositores de peso: Daniel Cândido, João Victor, Diego Yure, Davi Matheus e Drica Pessoa.

“Estou muito confiante com este lançamento, ‘Casal de Ex’ é pra galera se encontrar na história da música mesmo. O nosso DVD tem muita moda boa e pra todos os gostos, já trouxemos artistas do funk, fizemos uma sofrência boa com Bruno e Marrone, e ainda tem muito mais lançamento pra chegar. Acompanhem que vocês vão adorar!”, comenta Gustavo Moura.

Com uma melodia contagiante, a letra vem com a proposta do público se identificar. Confira o refrão:

“… Um pé quase dando um passo pra dentro do quarto

E o outro querendo o contrário

Uma mão na indecência

A outra segurando o peso da consciência

E ela fez psiu

Me chamando pra ver a marquinha de fio

E aí cê já viu

A gente fez tudo aquilo que o tesão pediu…”

“Essa composição é ótima, queríamos algo que retratasse exatamente isso, que a gente sabia que o público iria abraçar muito. ‘Casal de Ex’ é a nossa nova aposta e estamos ansiosos demais pra esse lançamento, vamos com tudo”, afirma Rafael.

Para acompanhar este e os próximos lançamentos de Gustavo Moura e Rafael, acesse as redes sociais oficiais dos artistas e não deixe de conferir.

