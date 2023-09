Gustavo Moura e Rafael alcançam a marca de 12 milhões de reproduções com a faixa ‘Digitando’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2023 - 21:44 Compartilhe

A dupla sertaneja Gustavo Moura e Rafael tem motivos de sobra para comemorar. Os irmãos acabam de alcançar mais um marco na carreira. Desta vez, eles atingiram a marca de 12 milhões de visualizações no Youtube com o hit viral ‘Digitando’.

A faixa tornou-se um sucesso meteórico entre os amantes da música sertaneja. A conquista, segundo ele, se deve a uma letra cativante, acompanhada por uma melodia que dá o tom romântico da dupla. O hit é resultado da combinação dos talentos de Zé André, Morokuma, Gustavo GMS, e Pedro Ribeiro.

“Estamos completamente emocionados e radiantes com a resposta incrível que recebemos do público com ‘Digitando’. Para nós, é muito importante saber que a nossa música tocou os corações dos ouvintes. Vamos continuar entregando muito single de qualidade para vocês. Só tenho a agradecer”, comenta Gustavo Moura.

Rafael acrescenta: “Todo o nosso sonho sempre foi criar aquele tipo de canção em que as pessoas possam se identificar, e graças a Deus tivemos mais um retorno positivo do público.”

Essa não é a primeira vez que a dupla Gustavo Moura e Rafael emplaca faixa de nas plataformas de streaming. O single ‘Cara de Golpe’ soma mais de 60 milhões de views no Youtube; já o feat ‘Rojão’, ao lado de Hugo e Guilherme; ultrapassou mais de 20 milhões de plays.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Moura E Rafael (@gustavomouraerafael)

