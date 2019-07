Gustavo Mosquito tem contrato rescindido com Vila Nova e volta ao Corinthians

O atacante Gustavo Mosquito teve nesta segunda-feira o contrato rescindido com o Vila Nova. Assim, voltará ao Corinthians. O jogador havia sido emprestado em abril após ser pouco aproveitado pelo técnico Fábio Carille no Campeonato Paulista.

O clube goiano anunciou o término do vínculo em suas redes sociais. Mosquito, de 21 anos, perdeu espaço na equipe com a demissão do técnico Eduardo Baptista. Marcelo Cabo assumiu em seu lugar e começou a fazer mudanças no elenco.

O jogador chegou ao Corinthians em outubro do ano passado, mas só estreou na atual temporada. Ele disputou somente seis partidas e não marcar nenhum gol. Mosquito tem contrato com o Corinthians até o final de 2022 e o empréstimo tinha validade até o término da Série B.

Recentemente, o Vila Nova também encerrou o contrato do meia Danilo, ídolo do Corinthians. A diretoria do Corinthians ainda não comentou sobre o futuro do jogador. Mosquito pode ser integrado ao time sub-23 que disputa a Copa Paulista.

O Corinthians vem de vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza, fora de casa, e volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Montevideo Wanderers no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time ganhou a primeira partida por 2 a 0. Por isso, Carille avisou que deverá poupar alguns titulares. No domingo, o time fará clássico com o Palmeiras, na sua arena em Itaquera, pelo Brasileirão.