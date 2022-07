Gustavo Mosquito lamenta derrota de virada do Corinthians: ‘Tinha que continuar buscando o segundo gol’ Timão saiu na frente com apenas três minutos de jogo, mas sofreu a virada e pode perder a vice-liderança ao final da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

O atacante Gustavo Mosquito lamentou a derrota de virada do Corinthians contra o Ceará, por 3 a 1, no Castelão na noite deste sábado (16), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão abriu o placar com Róger Guedes, com apenas três minutos de partida, mas não conseguiu segurar o placar a seu favor.

– Começamos bem o jogo, começamos na frente, e a gente tinha que continuar pressionado, em cima deles. Infelizmente, deixamos cair, um pouco também por causa do clima, é muito quente aqui, campo duro… Mas não é desculpa – avaliou o atacante, após a derrota.

Segundo Mosquito, o time deixou o rendimento cair após sofrer o gol, e não pressionou o adversário o suficiente para conquistar a vitória.

– Deixamos cair, e esse foi o erro. Tinha que continuar pressionando e buscando o segundo gol. Infelizmente, acabamos tomando dois que decidiram o jogo – afirmou o jogador.

A derrota em Fortaleza manteve, provisoriamente, o Timão na vice-liderança do torneio, com 29 pontos, um atrás do Palmeiras. O Ceará, por sua vez, deixou a zona de rebaixamento.

