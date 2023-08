Gustavo Mosquito festeja gol de empate do Corinthians no Mineirão, após dez meses afastado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2023 - 23:51 Compartilhe

Gustavo Mosquito não escondeu a emoção, ao festejar o gol de empate do Corinthians no Mineirão, diante do Cruzeiro, após dez meses afastado por causa de uma lesão no joelho. O gol veio aos 52 minutos do segundo tempo e garantiu ponto importante para o time de Vanderlei Luxemburgo, que tenta se afastar do perigo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

“Defino esse momento em uma palavra: Deus. Desde que me machuquei, ia para o treino todos os dias profetizando que minha volta ia ser com gol. Agradecer a ele, minha família, ao Corinthians que me deu todo o suporte, todos os preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, todos os funcionários sem exceção. Muito feliz”, disse o atleta, ainda dentro do gramado do Mineirão.

Entusiasmado, Mosquito espera ser relacionado por Luxemburgo para o jogo de terça-feira, às 21h30, diante do Estudiantes, na Neo Química Arema. No jogo de ida das quartas de final da Copa sul-americana. “Não tinha volta melhor, agora é dar sequência e pensar no jogo de terça.”

Pelo Brasileiro, o Corinthians volta a jogar NP sábado, às 21 horas, em casa, diante do Goiás, em duelo válido pela 21ª rodada. Com um jogo disputado a menos, o time alvinegro soma 24 pontos, em 13º lugar.

