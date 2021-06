Gustavo Mosquito celebra marca de 50 jogos pelo Corinthians: ‘Um privilégio’ Responsável pelo pênalti que deu a vitória por 1 a 0 do Timão sobre o América-MG, no último domingo (6), o atacante almeja ainda mais coisas com a camisa corinthiana

O atacante Gustavo Mosquito completou 50 jogos com a camisa do Corinthians no último domingo (6), e a marca foi celebrada com grande estilo, já que o atleta foi o responsável por sofrer o pênalti que deu a vitória ao Timão por 1 a 0 sobre o América-MG, na Arena Independência, pela segunda rodada do Brasileirão, convertido pelo lateral-esquerdo Fábio Santos.

– Muito feliz, um privilégio. Não é para qualquer um. 50 jogos com essa camisa é uma marca gigante. Quero muito mais. Coloco objetivos, metas na minha vida e na minha carreira e vou em busca com muita dedicação. Só Deus e minha família sabem o que eu passei para chegar até aqui. Agora é seguir, porque a gente merece muito mais – disse Mosquito à Corinthians TV.

Gustavo Mosquito sofreu os últimos três pênaltis do Corinthians, contra Palmeiras, Atlético-GO e América-MG. No entanto, apenas o último foi convertido.

Cada uma das três cobranças foram de um jogador diferente, Luan e Mateus Vital erraram os dois primeiros, já Fábio Santos converteu contra o Coelho e brincou com Mosquito.

– Ele fazendo isso aí eu vou terminar a minha carreira com uns 70 gols – afirmou o lateral, fazendo menção das jogadas individuais pelo lado direito que tem culminado nas faltas dentro da área recentes.

Gustavo tem se firmado no Timão desde o fim da última temporada. Contratado pelo clube do Parque São Jorge em 2019, o atacante teve diversas oscilações e acumulou três empréstimos, para Vila Nova, Oeste e Paraná, última equipe que defendeu antes do seu retorno, no ano passado. Desde então, são 44 jogos e nove gols.

