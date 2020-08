Gustavo Montezano, presidente do BNDES, testa positivo para covid-19

Mais um integrante do governo federal foi diagnosticado com covid-19, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano.

O banco de fomento anunciou o diagnóstico em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 17. Montezano está em bom estado de saúde, em isolamento social, e seguirá trabalhando em home office, segundo o comunicado. Na última sexta-feira, 14, o executivo não participou da apresentação dos resultados financeiros do segundo trimestre do banco de fomento, embora sua participação estivesse anunciada.

Conforme o comunicado, Montezano “testou positivo para o novo coronavírus (COVID-19), em exame tipo PCR realizado na semana passada”. “Desde o início dos sintomas, todas as medidas de isolamento social foram espontaneamente adotadas por ele. O estado de saúde de Montezano é bom e ele seguirá exercendo suas atividades, em regime de home office”, diz o comunicado.

