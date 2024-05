Gustavo Mioto sobre Ana Castela: ‘Talvez perderia o grande amor por conta de uma lista idiota’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/05/2024 - 15:25 Para compartilhar:

Em entrevista ao programa “Vênus Podcast”, o cantor Gustavo Mioto comentou sobre o seu relacionamento com a também cantora Ana Castela. Os artistas retomaram a relação pela segunda vez no início desse mês durante um show.

“Eu sempre me relacionei com mulheres mais velhas, sempre acreditei que era isso e tal, e estou aqui, um ano e meio enroscado numa menina de 6 anos mais nova que eu. Não era o que eu queria, mas era o que eu precisava”, comentou.

+ Anitta critica e cobra Congresso sobre políticas de proteção da natureza: ‘Dar um basta em tanta destruição’

+ Chef Henrique Fogaça compartilha fake news no Instagram, é detonado e apaga postagem

O rapaz ressaltou que ambos têm personalidades muito diferentes. “Eu sou muito calmo, sou muito de boa, sou muito na minha, e ela é um furacão. (Se eu me prendesse no) que eu achava que (tinha que estar) na lista do que um pessoa tem que ter, talvez eu perderia o grande amor por conta de uma lista idiota”, disse.

“O que mais me encanta é gente com cheiro de gente nesse meio sintético que a gente vive. Eu já nasci nesse meio sintético, então gente com cheiro de gente é muito esquisito pra mim”, completou.

Mioto também ressaltou que apesar de Ana Castela ser mais jovem do que ele, ela compartilha importantes aprendizados. Ela tem 20 anos e ele 27 anos.

“Eu tenho aprendido muito com ela a não ter medo de ser autêntico 100%. Eu sempre gostei de ser eu mesmo, mas muitas das vezes, na carreira artística, eu aprendi que eu tinha que ser politicozão. E ela tem me ensinado a viver”, disse.

“É justamente isso que mais me fascina, assim, é o jeito dela ser feliz com coisas muito pequenas. Eu acho isso muito massa”, completou.