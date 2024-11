Gustavo Mioto revela ‘regras’ de namoro com Ana Castela

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/11/2024 - 9:09 Para compartilhar:

Gustavo Mioto, 27 anos, fez revelações sobre algumas regras que ele e a namorada, Ana Castela, de 20, devem seguir para o relacionamento fluir.

Juntos há um ano e meio e duas separações momentâneas, os cantores estabeleceram algumas táticas para lidarem com as agendas atribuladas e com a exposição da fama.

“O combinado é de dar ‘bom dia, boa noite’, também tem que avisar que vai voar ou quando a gente fala um do outro em entrevista”, descreveu Mioto, ao Portal Terra.

O sertanejo também comentou que ele e a namorada sempre tiveram o namoro exposto, por isso aprenderam desde o começo a lidar com o lado público do romance e como não deixar o lado profissional interferir na vida pessoal do casal.

“Não tem como separar o pessoal do profissional, a galera sempre pergunta alguma coisa, então a gente precisou aprender a fazer esse revezamento da maneira mais natural possível, para gente não enjoar um do outro, tanto como artista, tanto como pessoa, já que a galera não deixa o descanso acontecer”, disse ele.