Gustavo Mioto lança música sobre término e descarta indireta: ‘Não quero ser a Shakira do Brasil’

Gustavo Mioto lança nesta quinta-feira, 28, “Voltando Pra Mim”. A faixa, que fala sobre término de relacionamento, completa o “Miototerapia”, projeto no qual o artista se coloca como terapeuta e canta canções que retratam problemas típicos de relacionamento.

Composição de Gustavo, a nova música destaca a importância do amor próprio diante de um término. Assim que o cantor liberou uma prévia da faixa, o público apontou indireta para Ana Castela, com quem ele teve um relacionamento que chegou ao fim em janeiro.

O artista garante que a faixa não tem relação com Ana Castela. “Quando fiz a música [entre março e abril de 2023] a gente nem namorava, então nada a ver. Acho que vão acabar associando [à ex], sim. Mas se eu soltasse uma música de putaria, falando que eu tô dando a volta por cima, a galera também ia falar que eu tô mandando indireta. Estou bem dane-se com isso”, diz à ISTOÉ Gente.

O artista enfatiza que as composições partem de inspirações externas, como é o caso do sucesso “Impressionando os Anjos”. “Eu nunca tive esposa, e ela nunca faleceu, consequentemente, e ainda assim escrevi. A galera tem que entender que às vezes a gente entra no personagem para escrever.”

“Eu não estou precisando mandar indiretinha. Não estou precisando fazer esse tipo de coisa. O que eu tenho para falar para pessoa, chego nela e falo. Não estou a fim de ser a Shakira do Brasil neste momento. Eu não quero e nem preciso fazer isso”, destaca Gustavo Mioto.

Soltar a música após o fim do namoro foi apenas uma coincidência, visto que a faixa sempre esteve programada para finalizar o projeto. “‘Voltando Pra Mim’ é uma superação de todos os sentimentos que a gente passou em ‘Miototerapia’. Nesse projeto teve música que fala de ciúme, música de traição, música de dependência emocional… Agora a gente finaliza com uma música que basicamente fala sobre curar todos esses processos”, esclarece.

Mais sobre ‘Voltando Pra Mim’

“Voltando Pra Mim” foi um dos maiores pré-saves da carreira de Gustavo Mioto, com mais de cinco mil inscrições. Um teaser da música postado por ele nas redes sociais semanas antes do lançamento reuniu mais de dois milhões de visualizações.

A nova faixa acompanha um videoclipe com participação especial de Jussara Mioto, mãe do cantor.

“‘’Voltando Pra Mim’ é a terapia do terapeuta. A gente que é emocionado tende a se entregar um pouco demais, às vezes. E aí, a gente esquece de gostar da gente também. Na semana que escrevi, dois amigos meus tiveram problemas no relacionamento, por conta de coisas assim, e tiveram que aprender de novo a gostar de si e ficar sozinho. Então, naquela semana a música estava muito forte na minha cabeça, e saiu”, relembra Gustavo sobre a ideia da composição.

“Miototerapia” é composto pelas canções “Depois do Amor”, “Parquinho”, “Love +18” e, agora, “Voltando Pra Mim”.

