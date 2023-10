Gustavo Mioto finaliza lançamentos do DVD de 10 anos com versões ao vivo de hits

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2023 - 8:00 Compartilhe

A última parte do DVD ao vivo comemorativo aos 10 anos de carreira do cantor Gustavo Mioto já está disponível. Para completar esse projeto, duas músicas que não podem faltar nos shows do cantor ganharam uma nova gravação, Com ou Sem Mim e Eu Gosto Assim finalizam o projeto musical, gravado em Recife.

O público também pode conferir estes sucessos em videoclipe e relembrar o sucesso que colocou o artista sertanejo nas paradas, atingindo o topo das listas como uma das músicas mais ouvidas do Brasil com Eu Gosto Assim.

Clique aqui para escolher seu player favorito para ouvir o álbum “Gustavo Mioto 10 anos (Ao Vivo)”.

