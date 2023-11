Gustavo Mioto fala sobre não ceder a pressão estética após foto sem camisa viralizar: ‘Eu não me importo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2023 - 11:04 Para compartilhar:

O cantor Gustavo Mioto disse que não se importa com os comentários que recebe após uma foto sua sem camisa viralizar. O sertanejo disse em entrevista que a sua música é que precisa ser o foco, não sua aparência física.

“Com homem, é bem mais fácil essa parte [da pressão estética]. A galera me deu uma cutucadinha, me deu uma zoadinha, mas eu não me importo”, disse ele à Band.

“Quando a galera precisar me enxergar para ouvir minhas músicas, eu estou cantando errado. Acho que música você pode ouvir de olho fechado. Não gosto que minha imagem seja tão forte quanto as minhas músicas”, completou.

Gustavo Mioto ironizou as críticas que recebeu ao ser fotografado sem camisa: “A galera viu uma foto minha sem camisa e descobriu que existem pessoas que NÃO TEM TANQUINHO… doidera!” pic.twitter.com/BwUSY5Scce — QG do POP (@QGdoPOP) September 14, 2023

