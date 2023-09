Gustavo Mioto fala sobre fim do namoro com Ana Castela e nega ter sido motivado por ciúme

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/09/2023 - 20:20 Compartilhe

O cantor Gustavo Mioto, 26 anos, abriu o jogo sobre o fim de seu relacionamento com a sertaneja Ana Castela, 19, e contou que o agora ex-casal tinha torcida contra a felicidade no namoro.

O anúncio da separação dos dois aconteceu na última segunda-feira, 25.

Durante sua participação no podcast ‘Venus’, ao vivo, na tarde desta terça-feira, 26, Mioto falou sobre o assunto e enalteceu a ex, negando os boatos de que o ciúme provocou o rompimento.

O cantor contou que pessoas que estavam ao redor do casal torceram por sua infelicidade, destacando que o fim do relacionamento não aconteceu por falta de amor.

“Eu não sou muito de falar na rede social, de expor a vida pessoal, nunca fui. Ontem, a galera recebeu a notícia de que eu e a Ana Flavia não estamos mais juntos, e assim como foi um baque para vocês, foi para nós também. A galera deu uma cobrada na gente há alguns dias por não falarmos nada, mas em relações, galera, a gente tem que sentar e conversar e, infelizmente, a gente tem duas agendas difíceis. E não adianta ficar pelo WhatsApp conversando sobre coisas sérias assim”, desabafou ele.

“A gente demorou alguns dias para chegar a um acordo. Não teve briga, não teve discussão, não teve nada disso. Ontem, pintaram uma imagem de que foi uma explosão de ciúme. Galera, vocês me assistiram aqui falando durante duas horas, galera me conhece há 12 anos, nunca tive nada, nunca tive problema com ninguém. Então, não existe a chance de eu ter uma explosão de ciúme”, completou.

