Gustavo Mioto e Thaynara OG se reencontram após quatro meses

Gustavo Mioto e Thaynara OG se reencontraram após quatro meses de quarentena. O casal passou parte do isolamento social separado, com o cantor ficando em São Paulo e a influenciadora no Maranhão.

Há um mês, Thaynara falou em entrevista a ‘QUEM’ sobre a medida que os dois adotaram para ficar longe neste período de isolamento social. “Falo para ele que é necessário estarmos separados, cuidando das nossas famílias. Por mais que o coração aperte, estamos no lugar certo. Se eu não estivesse aqui com meus pais, eles já estariam na rua, fazendo tudo errado, manipulando máscaras da forma errada. Entendo que é necessário estarmos separados, e a gente faz o que pode”, disse a influenciadora na época.

Nas redes sociais, Gustavo e Thaynara brincaram com a situação. “Oi, prazer, tu lembra de mim? Thaynara, tua namorada, quatro meses atrás”, falou ela. “Ah, tu que é a Thaynara, tu é aquela guria do Maranhão?”, perguntou ele. A amada logo rebateu o cantor dizendo: “Sim ou pensou que estava com uma nova?”.

Thaynara OG está na casa de Gustavo, em São Paulo. Brincando, o casal ainda contou para os fãs que já estão chegando a um acordo sobre as séries que a dupla vai maratonar agora que estão juntos.

