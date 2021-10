Gustavo Maia comemora golaço que salvou o Inter Jogador saiu do banco de reservas e anotou o gol que evitou o revés do Colorado

Foi no limite, mas o Internacional conseguiu evitar um revés dentro de casa diante do Corinthians e permanecer no G-6 do Campeonato Brasileiro.

Autor do gol da salvação, Gustavo Maia contou sobre o lance decisivo e garantiu que o Colorado vai buscar o resultado contra o São Paulo na próxima rodada.

‘Muito feliz, primeiramente agradecer a Deus e minha família que me apoia sempre. Feliz por marcar o gol, infelizmente não foi o resultado que queríamos. Temos um jogo importante em São Paulo. Foi de última hora para ser relacionado. Fui feliz com o chute e pude ajudar os meus companheiros. A gente tem que buscar o resultado, viemos de dois empates, temos que buscar a vitória dentro do Morumbi’, afirmou.

Calendário

Com 41 pontos e na 6ª colocação, o Internacional visita o São Paulo na próxima jornada do Campeonato Brasileiro.

