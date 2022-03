Gustavo ‘ignora’ mãe e diz: ‘Primeiro vou querer saber se o Palmeiras foi campeão mundial’ Participante do BBB brincou e disse que, ao sair, não vai querer nem saber da mãe

Palmeirense, o advogado Gustavo não esconde curiosidade para saber sobre o time durante o confinamento do ‘BBB’. Na última segunda-feira, o paranaense brincou ao conversar com alguns ‘brothers’ e disse que, ao sair do reality, não vai querer saber da mãe, e sim se o Alviverde foi campeão mundial.

– Quando eu sair do BBB, não vou nem querer saber da minha mãe, vou querer saber se o Palmeiras foi campeão mundial. Eu sei que minha mãe está bem, senão eles já teriam me avisado. O que eles não me avisaram foi sobre o Palmeiras – disse o participante.

Gustavo entrou no confinamento dias antes da decisão do mundial, onde o Palmeiras acabou derrotado pelo Chelsea por 2 a 1. Não é a primeira vez que o advogado toca no assunto. Na ‘Casa de Vidro’, antes de mesmo de entrar no BBB, o paranaense havia pedido a informação para Tadeu Schmidt, que não o respondeu.

