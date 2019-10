Gustavo Henrique valoriza ‘força do grupo’ em vitória do Santos em clássico

O zagueiro Gustavo Henrique valorizou o elenco do Santos na noite desta quarta-feira, após a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão. Para o defensor, o grupo soube mostrar suas virtudes e buscar a vitória no clássico, apesar dos seguidos desfalques.

O time santista entrou em campo sem alguns dos seus principais jogadores da temporada, como Soteldo e Derlis González. Também estiveram fora Felipe Jonatan, Cueva e Kaio Jorge. Todos foram convocados por suas seleções para as partidas das datas Fifa.

“A gente já tinha conversado durante a semana que tínhamos que impor nosso ritmo de jogo dentro de casa. Sabíamos que iríamos enfrentar um grande adversário, não à toa estamos disputando o títulos com eles. Seria na força do grupo, porque perdemos muitos jogadores. Seguimos na busca dos nossos objetivos nesse ano”, comentou Gustavo Henrique, em entrevista à TV Globo.

O defensor marcou o primeiro gol da vitória santista diante de sua torcida. O segundo gol, também marcado no primeiro tempo, foi anotado pelo atacante Marinho, que também tratou de exaltar o elenco do Santos.

“A gente fez um grande trabalho aqui, a equipe toda está de parabéns. Quando o grupo é forte, é nessa hora. Só a gente sabe. O grupo está trabalhando forte e agora volta à briga pelo campeonato”, afirmou o atacante.

Os desfalques continuarão a dar dor de cabeça ao técnico Jorge Sampaoli contra o Internacional, no próximo domingo, no Beira-Rio. Além das baixas por conta das convocações, o treinador terá que pensar na reposição do volante Carlos Sánchez, que vai cumprir suspensão após ter levado o terceiro cartão amarelo nesta quarta.

O meia Evandro pode ser uma opção para o lugar de Sánchez. Ele ficou de fora do clássico porque foi expulso no jogo anterior e já terá condições de jogo no fim de semana.