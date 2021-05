Gustavo Henrique revela conselho de Arrascaeta em gol do Flamengo: ‘Fica parado que eu vou jogar a bola aí’ Zagueiro marcou o gol de empate do Rubro-Negro contra a LDU, que garantiu a vaga da equipe nas oitavas da Libertadores

Ainda sob desconfiança de parte da torcida, Gustavo Henrique teve seu dia de herói no Flamengo. Nesta quarta-feira, o zagueiro marcou o gol do empate em 2 a 2 contra a LDU, que garantiu a classificação do Rubro-Negro às oitavas de final da Libertadores. Em vídeo divulgado pelo clube, o defensor festejou o gol e destacou o empenho da equipe, que atuou com um a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo.

– Primeiramente, agradecer a Deus. Estou muito feliz por ter ajudado o Flamengo. Foi um jogo muito atípico, a gente teve uma expulsão logo aos 15 minutos. Mesmo assim, não baixamos a guarda e continuamos lutando, acreditando até o final. Graças a Deus fomos coroados com o empate.

Gustavo Henrique comentou também mais detalhes sobre o lance que originou o gol salvador. Segundo o zagueiro, houve um contato com Arrascaeta antes do uruguaio cobrar a falta.

– Quando saiu a jogada, percebi que eu fiquei sozinho com um marcador no segundo pau. O Arrascaeta olhou para mim e falou: ‘Fica parado que eu vou jogar a bola aí’. No momento certo, eu olhei para ele e disse que ia esperar. Quando a bola chegou, quase não consegui ver, só fiz o movimento de cabeça, mas graças a Deus deu certo. Agora, é descansar bem e já pensar na final.

Com o empate, o Flamengo chegou aos 11 pontos e não pode ser mais ultrapassado pela LDU. Na última rodada da fase de grupos, o Rubro-Negro enfrenta o Vélez, no Maracanã, e precisa de um empate para garantir a liderança do Grupo G. Antes, no sábado, a equipe tem pela frente a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense.

