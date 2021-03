Gustavo Gómez se torna um dos dez maiores zagueiros-artilheiros da história do Palmeiras Defensor marcou o gol da vitória sobre o Grêmio

Grande pilar defensivo do Palmeiras nas últimas temporada, Gustavo Gómez muitas vezes decide também no ataque. Foi o que aconteceu, por exemplo, neste domingo, quando o zagueiro anotou o gol único da vitória palmeirense sobre o Grêmio, na partida de ida da final da Copa do Brasil.

No clube desde 2018, quando foi trazido do Milan, o paraguaio agora chega à marca de 14 bolas na rede em 116 jogos com a camisa alviverde. Número que já faz de Gómez um dos dez zagueiros com mais gols na história do Palmeiras. O jogador está empatado com Henrique, campeão da Copa do Brasil com o time em 2012, e Nen, que defendeu o clube entre 2004 e 2007. Os três estão empatados na 9ª posição.

Quem segue tranquilo na ponta do ranking é Luís Pereira. Um dos maiores ídolos da história palmeirense, tendo entrado em campo 576 vezes para defender a equipe – o 6º na história -, o zagueiro marcou em 36 oportunidades.

ZAGUEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DO PALMEIRAS

– Fonte: Site Oficial do Palmeiras

1º – Luís Pereira – 36 gols

2º – Loschiavo – 33 gols

3º – Vagner Bacharel – 22 gols

4º – Cléber – 21 gols

5º – Bianco – 20 gols

6º – Daniel – 18 gols

7º – Júnior Baiano – 16 gols

Roque Júnior – 16 gols

9º – Gustavo Gómez – 14 gols

Henrique – 14 gols

Nen – 14 gols

